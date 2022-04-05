Зараз Київ – це столиця глобальної демократії, столиця боротьби за свободу для усіх в Європі – звернення Президента Володимира Зеленського

Українці! Українки!

Сьогодні я не буду забирати багато вашої уваги. День був інформаційно дуже насиченим. Лише коротко пройдуся по основних пунктах своєї роботи у цей вівторок, 41-й день вторгнення Російської Федерації.

Продовжив активну дипломатичну роботу. Звернувся до Ради Безпеки ООН, яка зібралася на спеціальне засідання щодо воєнних злочинів Росії в Бучі та загалом в окупованих районах України. Сказав те, що давно потрібно було сказати саме в такому форматі.

Рада Безпеки ООН існує, а безпеки у світі не існує. Ні для кого. Це точно означає, що Організація Об’єднаних Націй наразі не може виконувати функції, заради яких створювалась. І винна в цьому лише одна держава – Росія, яка дискредитує і ООН, і всі інші міжнародні інституції, у роботі яких досі бере участь.

Ну тобто як – бере участь… Намагається заблокувати все конструктивне та використати глобальну архітектуру заради того, щоб поширювати брехню й виправдовувати зло, яке робить.

Впевнений, світ це бачить. Сподіваюся, світ зробить висновки. Бо якщо не зробить, то у світу залишиться лише одна інституція для гарантування безпеки держав. А саме – зброя.

Запропонував членам Ради Безпеки ООН та всім іншим державам, які поважають міжнародне право, конкретні речі, які можуть змінити ситуацію. Зокрема, й глобальну конференцію вже в мирному Києві для того, щоб визначитись, як можна реформувати світову архітектуру з огляду на все те, що робить Росія, яка все ще окупує крісло постійного члена Ради Безпеки ООН, отримане нею від Радянського Союзу.

Також звернувся до парламенту й народу Іспанії. Держави, яка підтримує нашу боротьбу за свободу та за збереження демократії у Європі.

Розмовляв також сьогодні з Президентом Французької Республіки Еммануелем Макроном про гуманітарну ситуацію в тимчасово окупованих районах України. Про те, як можна допомогти людям у заблокованому Маріуполі. Також домовилися, що Франція надасть необхідну технічну й експертну підтримку у розслідуванні злочинів російських окупантів у Бучі та інших містах нашої держави.

Готуємо новий пакет потужних санкцій проти Росії за все те, що вона наробила проти наших людей.

Зараз – принциповий момент, передусім для західних лідерів. І це вже стосується не того, як наші люди оцінять нові санкції і що про них скажу я. Це стосується того, як рішення про санкції оцінять у самих західних суспільствах. Після того, що світ побачив у Бучі, санкції проти Росії мають бути співмірними з тяжкістю воєнних злочинів окупантів. Якщо після цього російські банки ще зможуть функціонувати, як зазвичай… Якщо після цього транзит товарів у Росію буде продовжуватися, як зазвичай… Якщо після цього країни Євросоюзу платитимуть Росії за енергоносії, як зазвичай… То політична доля деяких лідерів буде розвиватися вже не як зазвичай. Раджу всім зараз відчути, що момент справді принциповий.

Готуємося приймати вже найближчим часом у Києві з візитами Президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн і голову європейської дипломатії Жозепа Борреля. Працювати разом у Києві – це те, що буде позитивно оцінене багатьма народами світу. І не тільки у Європі. Бо зараз Київ – це столиця глобальної демократії, столиця боротьби за свободу для усіх на Європейському континенті.

І я хочу подякувати всім нашим захисникам, усім нашим захисницям за те, що це є можливим. За те, що Збройні Сили України утримують більшість напрямків, на яких ворог намагався прорватися вглиб країни.

Найбільш складно, як і в попередні дні, на Донбасі, на Харківському напрямку. Але ми продовжуємо робити все для того, щоб у наших захисників, у наших захисниць було чим зупиняти російські війська.

Ми усвідомлюємо, що окупанти переважають чисельно. Що у них більше техніки. Ми знаємо про спроби російських керівників назбирати по всій Росії нових дурнів з-поміж курсантів військових училищ, людей із бойовим досвідом та строковиків, щоб направити їх усіх на забій у ще один наступ.

Але в нас немає жодного іншого вибору – вирішується доля нашої землі і нашого народу. Ми знаємо, за що воюємо. І робимо все для перемоги.

Сьогодні в Маріїнському палаці вручив ордени «Золота Зірка» військовослужбовцям Збройних Сил України, яким присвоєно звання Героя України, та членам родин військових, які відзначені цим званням посмертно.

Тепер саме в Маріїнському палаці, у Білій залі, у якій ми завжди приймаємо глав іноземних держав, будуть відбуватися такі важливі церемонії. Ми будемо демонструвати щоразу, що наші захисники й захисниці заслуговують на повагу й пошану на найвищому рівні.

А Біла зала Маріїнського палацу віднині буде називатись Білою залою Героїв України. Передав і орден «За мужність» родині загиблого фоторепортера Макса Левіна, який був підло вбитий окупантами на Київщині. За життя він зробив вагомий внесок у те, щоб ми всі бачили й знали, що відбувається в нашій країні.

Вже традиційно перед записом вечірнього звернення я підписав укази про відзначення наших військових державними нагородами. 292 військовослужбовці, з них 57 – посмертно.

Вічна пам’ять усім, хто віддав життя за Україну!

Вічна вдячність кожному нашому захиснику, кожній нашій захисниці!

Все для перемоги. Все для миру. Все для України.

Слава Україні!