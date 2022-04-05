У ДніпроОДА розповіли, куди повідомляти про злочини під час воєнного стану.

Мешканцям Дніпропетровщини розповіли, куди під час воєнного стану можна повідомляти про кримінальні злочини. До таких, зокрема, належить, підпал стерні, повідомлення про пересування техніки ЗСУ та фото-відео фіксація місць попадання ворожих ракет.

«З моменту запровадження воєнного стану до Кримінального кодексу України внесли доповнення. Заборонено поширювати інформацію про переміщення військовослужбовців і техніки Збройних сил України. Покарання за це – від 3 до 12 років позбавлення волі. Залежно від тяжкості наслідків», – наголосив під час брифінгу у ДніпроОВА головний спеціаліст департаменту правового забезпечення Дніпровської міськради Ігор Скосарев.

Не можна й знімати на фото та відео місця ракетних обстрілів. Це дозволяє ворогу коригувати вогонь. В Україні вже були випадки, коли ворог завдавав нових ударів «крилатими».

Доповнився Кримінальний кодекс і статтею «Колабораційна діяльність». Там передбачені покарання для тих, хто виправдовує війну. А ще співпрацює з державою-агресором, не визнає суверенітету України, проводить антиукраїнську пропаганду.

Усіх, хто став свідком таких злочинів, просять повідомляти до Служби безпеки України за телефоном 0 800 501 482.

Як і раніше, про крадіжки, грабежі, розбій, вимагання, розтрату майна, зловживання службовим становищем слід інформувати Національну поліцію за номером 102.

До поліції потрібно дзвонити й з приводу паліїв. Умисний підпал сухостою нині прирівняний до диверсії. За це передбачена відповідальність – від 10 років до довічного ув’язнення із конфіскацією майна. Тим, хто розвів багаття несвідомо загрожує штраф до 21 420 грн.