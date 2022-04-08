Удар по Краматорську має стати одним зі звинувачень на трибуналі щодо воєнних злочинів Росії – звернення Президента Володимира Зеленського

Українці! Українки!

Завершується 44-й день нашої оборони від російського вторгнення. 44-й чорний день. Російські війська сьогодні вранці завдали ракетного удару по залізничному вокзалу в Краматорську. 38 людей загинули на місці. Протягом дня у лікарнях померли ще 12 людей. Ми втратили п’ятьох дітей. У лікарні залишаються ще десятки важкопоранених.

Це черговий воєнний злочин Росії, за який кожен, хто причетний до його скоєння, буде притягнутий до відповідальності.

Російські державні пропагандисти так поспішали перекласти відповідальність за цей удар на українські сили, що випадково видали винуватість Росії.

Агенція «РИА Новости» опублікувала новину, що удар по Краматорську завданий, ще тоді, коли ракети були в повітрі. А напередодні інші російські пропагандисти поширювали погрози для всіх, хто рятувався з Донбасу залізничним транспортом.

Усі провідні держави світу вже засудили російський удар по Краматорську. Ми очікуємо твердої, глобальної реакції на цей воєнний злочин.

Як і масові вбивства в Бучі, як і багато інших воєнних злочинів Росії, ракетний удар по Краматорську має стати одним зі звинувачень на трибуналі, який обов’язково відбудеться.

Усі сили світу будуть спрямовані на те, щоб встановити похвилинно, хто й що робив, хто і які накази віддавав. Звідки ракета, хто її перевозив, від кого пролунала команда і як цей удар був погоджений. Відповідальність неминуча.

Говорив сьогодні про це з представниками Євросоюзу, які прибули в Київ. З Президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн і керівником європейської дипломатії Жозепом Боррелем.

Протягом дня вони відвідали Бучу й на власні очі побачили наслідки окупації. Побачили, скільки людей вбили російські військові. Я ціную готовність Євросоюзу надати необхідну фінансову й технічну допомогу для документування та розслідування російських злочинів. Вдячний пані Президентці Єврокомісії за особисту залученість та сприяння у створенні спільної слідчої групи для встановлення повної правди про скоєне російськими окупантами та притягнення до відповідальності всіх винних.

Вдячний також і за фінансову підтримку – мільярд євро на зброю. Плюс сьогодні ми домовилися ще про 500 мільйонів євро на оборонні потреби.

Провів переговори з Прем’єр-міністром Словаччини. Подякував за безпрецедентну оборонну та іншу підтримку. За теплоту словацьких сердець до українців і українок.

Говорили також із представниками Євросоюзу про подальші кроки для того, щоб примусити Росію до миру. Зазначив, що наявних санкцій недостатньо. Потрібно ще посилити тиск на Росію.

Потрібно запровадити повне енергетичне ембарго – на нафту, на газ. Саме енергетичний експорт забезпечує левову частку прибутків Росії та дає змогу керівництву РФ вірити у свою безкарність. Дає змогу сподіватися, що світ проігнорує воєнні злочини російської армії. Ми цього не допустимо. Не допустять всі у світі, хто має сміливість, як українці, протистояти тиранії.

Потрібно також повністю відключити від глобальної фінансової системи російські банки. Не окремі з них, а всі, всю банківську систему Росії. Не може бути такого, що найбільша загроза глобальній безпеці знаходить шляхи до глобального багатства.

У цьому контексті оцінюю й новий пакет санкцій проти Росії, про який оголошено.

Вважаю неправильною ту м’якість, із якою дехто на Заході досі ставиться до російської держави. Ми знаємо, хто постійно намагається пом’якшити санкційні пропозиції. І ми зробимо все, щоб нарешті у Європі зрозуміли: у будь-якому разі доведеться запроваджувати проти Росії справді принципові та справді сильні санкції. А не якесь часткове обмеження російського енергетичного експорту. Не якесь часткове обмеження російського мореплавства. Ми знаємо всіх, хто затягує рішення. Але впевнений, що й ці політики та ці країни змінять свою позицію під тиском усього того, що Росія робить проти українців і проти свободи у Європі.

Звернувся сьогодні до парламенту й народу Фінляндії. Закликав фінських політиків робити все для допомоги Україні. Нагадав і про те, що найкращий спосіб зупинити тиранію й захистити свободу – це надати Україні необхідне озброєння. Те озброєння, яке ми неодноразово запитували на Заході. І яке там є. Буду й надалі щодня, буквально щогодини боротися за те, щоб отримати для нашої держави все, що необхідно.

Війна Росії проти нашого народу може завершитися перемогою свободи значно швидше, ніж багато хто у світі думає, якщо Україна просто отримає ту зброю, перелік якої ми надали. Будь-яке зволікання з наданням такої зброї Україні, будь-які відмовки можуть означати тільки одне: відповідні політики хочуть допомогти російському керівництву більше, ніж нам, українцям.

Хай там як, але ми в будь-якому разі продовжимо захищати нашу землю й наших людей.

Так, ще не всі у світі знайшли в собі сміливість, яку маємо ми. Але у нас є могутні і принципові партнери і друзі. Реальні друзі, які допомагають Україні так, щоб дійсно нас захистити. Щоб справді захистити свободу у Європі. Я впевнений, що перемога України – це тільки питання часу. І я зроблю все, щоб цей час скорочувався.

До речі, говорили сьогодні й про час, необхідний для повноправного вступу України у Євросоюз.

Сьогодні ми отримали від Єврокомісії запитальник. Нарешті. Запитальник, відповіді на який будуть основою для підготовки висновку Єврокомісії щодо готовності України до переговорів про членство в ЄС.

Відповіді наш Уряд підготує якісно й дуже швидко. Я думаю, протягом тижня. Далі – висновок Єврокомісії, який буде підготовлений протягом найближчих декількох місяців. А далі – рішення держав-членів та переговори про вступ.

Я переконаний в нашому успіху на цьому шляху. Я переконаний, що ми нарешті впритул наблизились до реалізації нашої давньої мети. Україна буде однією серед рівних у нашому спільному європейському домі. Україна буде членом Європейського Союзу. Мирною, суверенною, відбудованою державою. Ми це забезпечимо. Жодних сумнівів немає.

Готуємось і до завтрашньої масової акції у Варшаві, яка відбудеться в межах ініціативи Президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн і Прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо – Stand for Ukraine.

Це про підтримку для українців, для наших переселенців. Усі кошти – на підтримку українців.

Слава Україні!