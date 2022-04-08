У квітні переселенці почнуть отримувати допомогу на проживання

Цього місяця переселенцям почнуть виплачувати допомогу на проживання. Ті, хто оформить заяву до 14-го числа, отримають гроші за березень та квітень. Люди з інвалідністю та діти – по 3 тис грн на місяць, решта – по 2 тис грн. Про це повідомили в Дніпропетровській обласній військовій адміністрації.

«Для отримання державної допомоги переселенцям необхідно стати на облік. Для цього – звернутися до органів соцзахисту, центру надання адмінпослуг або сільради. Після оформлення написати заяву на виплати. Вони нараховуватимуться щомісяця, поки діятиме воєнний стан. Та ще місяць після його припинення», – зазначила директорка департаменту соціального захисту населення Дніпропетровської ОВА Олена Кришень.

Допомога виплачуватиметься за повний місяць, незалежно від дати звернення. Далі вона нараховуватиметься автоматично.

«Допомога на проживання не враховуватиметься при визначенні середньомісячного доходу. А отже, не вплине на отримання інших видів соціальної підтримки», – сказала заступниця начальника Лівобережного управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради Тамара Горобець.

На Дніпропетровщині стали на облік 44 тис переселенців.