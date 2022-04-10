На Дніпропетровщині ворожі ракети зруйнували інфраструктурний об’єкт, підприємство та фермерське господарство

10.04.2022 9:55

Ворог вдарив 7 ракетами по Дніпру. Знищено інфраструктурний об’єкт. У Павлоградському районі ракетною атакою агресора зруйновано будівлю промислового підприємства. У Дніпровському – фермерського господарства. Про це під час брифінгу в обласній військовій адміністрації розповіла прес-офіцер Головного управління ДСНС у Дніпропетровській області Євгенія Дудка.

«Вночі у Дніпрі ворожі ракети знищили інфраструктурний об’єкт. Сталася сильна пожежа. Її приборкували 27 вогнеборців, залучили 5 одиниць техніки. Займання загасили», – сповістила Євгенія Дудка. 

Вона додала, що постраждала одна людина.

«Ще один «приліт» ворожої ракети – на промислове підприємство у Павлоградському районі. Зруйнована будівля. Сталося загорання, яке вже загасили. Загиблих та постраждалих немає. Сьогодні збиратимуть уламки боєприпасу, аби ідентифікувати їх», – розповіла прес-офіцер. 

Ще одна ракета агресора влучила у фермерське господарство Дніпровського  району.

«Зруйнована будівля, загорілася територія навколо неї. Пожежу рятувальники ліквідували. На місці виявили уламки ракети. Їх будуть ідентифікувати. На цьому об’єкті загиблих та постраждалих немає», – зазначила Євгенія Дудка. 

Два безпілотники над Дніпропетровщиною українські військові збили.

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