Повторна атака на Дніпро: повністю знищені аеропорт та вся інфраструктура поряд

Агресор наніс повторні удари по Дніпру. Вдруге за день ракети поцілили по аеропорту. Летовище та інфраструктура навколо повністю зруйновані. Постраждали 6 рятувальників. Про це стало відомо під час брифінгу в Дніпропетровській ОВА.

“Вранці агресор наніс повторні удари по Дніпру. Ворожі ракети вдарили по аеропорту. Сам об’єкт та інфраструктура навколо були повністю зруйновані. Сталася пожежа. За кілька годин агресор знову поцілив по тому ж місцю. Постраждали рятувальники, які саме ліквідовували наслідки першої атаки”, – розповіла головний фахівець відділу зв’язків із ЗМІ та роботи з громадськістю ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області Дарина Цуркань.

За її словами, 1 працівник ДСНС в тяжкому стані, 3 мають середній ступінь травм, ще 2 – з легкими ураженнями.

Ще одна ракетна атака ворога – на інфраструктурний об‘єкт в селі Звонецьке Дніпровського району. Нині вогнеборці приборкують пожежу. Кількість постраждалих уточнюється. Уламки ракети, які виявили на місці, будуть ідентифікувати.