Або Росія буде реально шукати мир, або внаслідок цієї війни назавжди залишить міжнародну арену – звернення Президента України

Незламний народе найсміливішої країни!

Сьогодні був корисний день для нашої держави, для нашого захисту від російського нападу. У Київ прибули президенти чотирьох держав – друзів України. Тих, хто допомагає нам з перших днів. Хто не вагався, чи давати нам зброю. Хто не сумнівався, чи запроваджувати санкції. І хто зараз на рівні Європейського Союзу просуває більш жорсткий санкційний пакет проти Російської Федерації. Польща, Литва, Латвія, Естонія. Був дуже радий зустрітися з президентами сьогодні. Переговори були плідними.

Важливо, що президенти відвідали Бородянку в Київській області, де на власні очі побачили, що наробили окупанти. Для президентів це ще один аргумент, щоб жорсткіше наполягати на реально відчутних санкціях проти Росії.

Передусім потрібне нафтове ембарго. І чітка готовність Європи до відмови від усіх російських енергоносіїв. Євросоюз має припинити спонсорувати російську воєнну машину.

Західну санкційну політику розглянула сьогодні й група міжнародних експертів під керівництвом Майкла Макфола та Андрія Єрмака. Група працює вже три тижні. Складається з міжнародних та українських експертів, які займаються оцінкою запроваджених санкцій і того, як Росія намагається їх обійти.

Групою підготовлені конкретні пропозиції, як можна прибрати санкційні лазівки, якими постійно користується Росія, та як негайно посилити санкції, щоб це було відчутним для Москви.

Говорив сьогодні з Президентом США Байденом. Серед тем розмови – притягнення до відповідальності всіх російських військових і командирів, які скоїли воєнні злочини. Міжнародна співпраця для цього. Обговорили новий пакет оборонної підтримки України. Домовились. На 800 мільйонів доларів. Зброя, боєприпаси, інша допомога. Артилерійські системи, бронетранспортери, гвинтокрили. Щиро вдячний за підтримку! Також домовилися про посилення санкцій проти Росії.

Звернувся до парламенту та народу Естонії. Подякував за допомогу, яка надана Україні, зокрема й зброєю. Також закликав Естонію долучитися до проекту відновлення України після війни.

Ми вже співпрацюємо з Естонією в галузі цифровізації. А після війни це може стати ще масштабнішим проектом. Для відновлення державних та бізнесових цифрових систем, для кіберзахисту. Для відновлення відповідних освітніх закладів.

Головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан відвідав Бучу. Правильно, що група судово-медичних експертів Міжнародного кримінального суду розпочне роботу в місті. Відповідальність для російських військових за воєнні злочини – неминуча. Будемо затягувати їх усіх у трибунал. І не тільки за скоєне в Бучі.

Загалом на півночі нашої країни, у звільнених районах, триває розмінування. Після окупантів залишилися десятки тисяч снарядів, які не розірвалися, мін, розтяжок – багато всього. Тому всім, хто хоче повернутися додому на звільнену територію, варто бути максимально обережним, максимально уважним. І одразу повідомляти поліції та рятувальникам у разі, якщо знайдете якийсь незрозумілий предмет, вибухонебезпечний предмет.

Бойові зведення за сьогодні суттєво не відрізняються від попередніх. Російські війська посилюють активність на східному та південному напрямках. Намагаються відігратися за свої поразки. Продовжують ракетно-бомбові та артилерійські удари. Заводять нові колони техніки. Шукають резерви. Намагаються забрати до своїх військ мешканців півдня нашої країни – тобто ще з цих тимчасово окупованих районів на додачу до так званої мобілізації в окремих районах Донецької та Луганської областей.

Уся ця гарячкова активність окупантів свідчить передусім про їхню невпевненість. Про те, що навіть маючи значні запаси ще радянської військової техніки та значну кількість солдатів, яких командування не жаліє від слова «взагалі», російські військові сумніваються у своїй здатності зламати нас, зламати Україну. Що ж, робимо все, щоб їхні сумніви виправдались.

І я вдячний усім нашим захисникам, усім нашим захисницям, які утримують позиції та привчають російських солдатів до думки про те, що ця війна проти України може завершитися тільки стратегічним програшем Росії – раніше чи пізніше.

Або російське керівництво буде реально шукати мир, або внаслідок цієї війни Росія назавжди залишить міжнародну арену.

І перед записом цього звернення, як завжди, підписав укази про нагородження наших захисників. Державними нагородами відзначені 270 військовослужбовців Збройних Сил України, сім із них – посмертно, а також 11 працівників Управління державної охорони.

Іншим указом звання Героя України присвоєно двом військовослужбовцям наших Збройних Сил. Посмертно.

Вічна пам’ять усім, хто віддав життя за Україну!

Вічна слава кожному, кожній, хто захищає народ і захищає нашу державу!

Слава Україні!