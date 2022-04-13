Як працюють центри вакцинації у Дніпрі з початку воєнного стану

13.04.2022 16:02

Центри вакцинації у Дніпрі продовжують роботу в штатному режимі. Наразі працює 12 установ, в яких можна зробити перше щеплення чи бустерну дозу від коронавірусу. За словами медичного директора одного із центрів первинної медико-санітарної допомоги Світлани Ведмідь, наразі з постачанням проблем немає. У наявності є три вакцини: Pfizer, Moderna та CoronaVac.

«Саме в нашому центрі вакцинації з початку війни зробили щеплення близько 2 500 людей. З них більшість робила саме бустерну дозу вакцини», – зазначила Світлана Ведмідь.

Усі 12 центрів вакцинації працюють у будні дні з 9:00 до 16:00. Щодо вихідних, то графік роботи можна переглянути на сайті https://likari.in.ua/

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