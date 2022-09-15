Масована атака на Кривий Ріг: ліквідація наслідків підтоплень триває

15.09.2022 18:22

Масована ракетна атака по Кривому Рогу вчора ввечері та сьогодні: російські терористи поцілили по гідротехнічних спорудах міста. Річка Інгулець вийшла з берегів, підтоплені понад сто приватних будинків, люди евакуюванні. Наразі рівень води поступово знижується. Залишаються підтопленими 79 зі 116 приватних житлових будинків та присадибних ділянок. Роботи з ліквідації тривають.

Пообіді та близько 5 вечора рф знов випустила крилаті ракети по Кривому Рогу. Вони влучили в промислове підприємство та гідротехнічні споруди. За попередньою інформацією, загиблих і постраждалих немає. Наслідки руйнувань уточнюються

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