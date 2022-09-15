СБУ оприлюднила відео наслідків вчорашньої атаки по дамбі Карачунівського водосховища

15.09.2022 16:45

СБУ відкрила кримінальне провадження після обстрілів дамби на Дніпропетровщині. Слідчі Служби безпеки збирають відповідну доказову базу для притягнення винних до відповідальності, зокрема і в рамках міжнародного судочинства.

«Країна-терорист намагається створити гуманітарну катастрофу і вкотре показує всьому світу свою справжню суть. Насправді ж такі дії викликають в українців лише додаткову лють та завзятість – і ця хвиля знесе тільки самих окупантів», – зазначає в.о. Голови СБУ Василь Малюк.

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