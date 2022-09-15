СБУ оприлюднила відео наслідків вчорашньої атаки по дамбі Карачунівського водосховища

СБУ відкрила кримінальне провадження після обстрілів дамби на Дніпропетровщині. Слідчі Служби безпеки збирають відповідну доказову базу для притягнення винних до відповідальності, зокрема і в рамках міжнародного судочинства.

«Країна-терорист намагається створити гуманітарну катастрофу і вкотре показує всьому світу свою справжню суть. Насправді ж такі дії викликають в українців лише додаткову лють та завзятість – і ця хвиля знесе тільки самих окупантів», – зазначає в.о. Голови СБУ Василь Малюк.