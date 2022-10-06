У Кам’янському практично готові до опалювального сезону

06.10.2022 19:35

У Кам’янському практично готові до опалювального сезону. Зараз фахівці проводять техогляди підстанцій, розподільчих пунктів та готують повітряні лінії. У центральній частині міста майже 60% багатоквартирних будинків пройшли оновлення електромереж

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