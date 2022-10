Помститися за загиблих та руйнування: Нікопольці збирають кошти на дрони-камікадзе

Помститися за загиблих рідних, понівечені будинки та зруйновані життя. Нікопольські волонтери закликають долучитися до збору коштів на дрони-камікадзе та квадрокоптер. Беспілотники допомагатимуть нашим військовим проводити розвідку та нищити живу силу й техніку окупантів. Сума зборів велика – 2 500 000 гривень. Та українці вже довели, що їм під силу навіть неможливе

Реквізити проєкту “Помста NIMAR” (збір на дрони-камікадзе):

Гривня: 5375411201717860

Paypal: [email protected]

Bitcoin гаманець: 1NCcAefsdpmaVh8mV5NzxVFJ Fevyjckc2P

Etherium: 0x732b2e3caBEd09A39d8964D 985bBF253Fe187E5F

USDT: TW5pD4kFuQ4PfS1NkcTcvQ44djQwczQj37

———————————————————————————————————————

ПОПОВНЕННЯ ІЗ-ЗА КОРДОНУ USD

Реквізити SWIFT

Beneficiary (Бенефіціар)

IBAN UA 89 322001 00000 2620 8328 5812 46

Account No26208328581246

Receiver HOLTVA SERHII, 53210, Ukraine, reg. Dnipropetrovska, c.Nikopol, st. Kashtanova, build. 65, fl. 21

Account with Institution (Банк Бенефіціара)

Bank JSC UNIVERSAL BANK City KYIV, UKRAINE

Swift code UNJSUAUKXXX

Реквізити SEPA

Account number (IBAN): GB75CLJU00997183186840

BIC: CLJUGB21

Account Holder Name: HOLTVA SERHII

TIN (Taxpayer Identification Number): 2517915599

Bank: Clear Junction Limited

Bank address: 15 Kingsway, London WC2B 6UN

———————————————————————————————————————

ПОПОВНЕННЯ ІЗ-ЗА КОРДОНУ EUR

Реквізити SWIFT

Beneficiary (Бенефіціар)

IBAN UA 15 322001 00000 2620 9328 3367 46

Account No26209328336746

Receiver HOLTVA SERHII, 53210, Ukraine, reg. Dnipropetrovska, c. Nikopol, st. Kashtanova, build. 65, fl. 21

Account with Institution (Банк Бенефіціара)

Bank JSC UNIVERSAL BANK City KYIV, UKRAINE

Swift code UNJSUAUKXXX

Реквізити SEPA

Account number (IBAN): GB75CLJU00997183186840

BIC: CLJUGB21

Account Holder Name: HOLTVA SERHII

TIN (Taxpayer Identification Number): 2517915599

Bank: Clear Junction Limited

Bank address: 15 Kingsway, London WC2B 6UN