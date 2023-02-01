Новини Знищили ферму: росіяни з артилерії обстріляли Марганецьку громаду 01.02.2023 16:04 Знову вдарили по цивільній інфраструктурі! Минулої доби російські окупанти з артилерії гатили по Марганецькій та Мирівській громадах на Нікопольщині та у Великомихайлівській в Синельниківському районі Продовжити читання Уперед Понад 800 українців отруїлися чадним газом за останні два місяці Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro ДНІПРУ - 246! Цього року не бу З ДНЕМ НЕЗАЛЕЖНОСТІ, НЕЗЛАМ "Людина, її життя і здоров'я, 🇺🇦 Тримаємо інформаційни Ми боронимо країну на інфор Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Новини Новини України Понад 800 українців отруїлися чадним газом за останні два місяці 01.02.2023 15:32 Mіські новини Новини Автівки для фронту: дніпровські волонтери ремонтують позашляховики для бійців 01.02.2023 12:27 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 01.02.2023 01.02.2023 8:13 Новини Новини України Готуємо нові реформи в Україні, які змінять соціально-правову та політичну реальності – звернення Президента Володимира Зеленського 31.01.2023 23:10 Новини Новини України На Херсонщині відновлюють зруйновані росіянами медзаклади 31.01.2023 17:07 Mіські новини Новини АВІАБОМБИ від “ВИЗВОЛИТЕЛІВ”. Селище на межі області стирають з лиця землі окупанти 31.01.2023 16:23