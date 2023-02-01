Знищили ферму: росіяни з артилерії обстріляли Марганецьку громаду

01.02.2023 16:04

Знову вдарили по цивільній інфраструктурі! Минулої доби російські окупанти з артилерії гатили по Марганецькій та Мирівській громадах на Нікопольщині та у Великомихайлівській в Синельниківському районі

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