Тиск України та світу на державу-терориста триватиме – звернення Президента Володимира Зеленського

Бажаю здоров’я, шановні українці!

Сьогодні ми завершуємо цей тиждень сильною дипломатичною подією – уперше за 32 роки Україну відвідала делегація високого рівня із Саудівської Аравії.

Це черговий знак поваги до України, до нашої незламності й міцності. Поваги світу.

Понеділок – лідер Сполучених Штатів Америки в Києві, Президент Джо Байден. Директорка Міжнародного валютного фонду у Києві.

Вівторок – голова уряду Італії Джорджа Мелоні в Києві. І потужна делегація від Конгресу США – представники Республіканської партії – теж у Києві.

Середа – розмова з Прем’єр-міністром Британії Ріші Сунаком. Перша в історії двосторонніх відносин розмова з Президентом Уганди. Розмова з Президентом Пакистану. Розмова з Президентом Естонії.

Четвер – Прем’єр-міністр Іспанії Санчес у Києві. Розмова з Президентом Єгипту. Візит представників глобальної парламентської мережі «Об’єднані для України». Це 13 парламентів країн Європи та Європарламент. Нарешті історично вагоме голосування Генасамблеї ООН за нашу резолюцію щодо миру й територіальної цілісності нашої держави. 141 держава – за!

П’ятниця, річниця незламності, – Прем’єр Польщі Моравецький у Києві і «Леопарди», сучасні бойові танки – в Україні. Результат, на який ми працювали багато-багато місяців. Зустріч лідерів держав «Великої сімки» і участь України в цьому засіданні. Україна за рік стала традиційним учасником топових міжнародних форматів.

Зараз була ще хороша зустріч із міністром закордонних справ Королівства Саудівська Аравія. Перший офіційний візит такого рівня представника цієї держави. Звісно, працюємо й над вищим рівнем візитів і відносин. Але вже зараз ми нарешті вийшли на взаємодію.

І це, до речі, приносить конкретний і чутливий результат для українців, зокрема в тому, що стосується звільнення полонених. Я дякую нашим саудівським партнерам за співпрацю й допомогу.

Це один тиждень. І це знову й знову – посилення нашої держави, наших воїнів, нашої міцності, наших міжнародних позицій.

Сьогодні ж зустрівся з представниками нашого українського телебачення, українського телевізійного марафону «Єдині новини». З журналістами, редакторами, продюсерами. Дуже змістовна онлайн-зустріч. Привід для зустрічі – річниця марафону, вдячність усім, хто працює в ньому.

Але зміст був значно ширшим. Ми говорили про посилення інформаційної роботи нашої держави й суспільства. Особливо це стосується тих частин світу, де наша дипломатія довгими десятиліттями з різних причин не була представлена.

І зараз ми маємо зробити так, щоб інформаційно й дипломатично ми були максимально потужними. Щоб позиція України була абсолютно зрозумілою в усіх частинах світу. Це важливо в нашій роботі із забезпечення деокупації території, наших активних дій, які ми плануємо.

Що більше знають про Україну, що більше розуміють Україну, то більше підтримують Україну. І то ближчою стає наша перемога.

Я ще раз дякую всім – кожному й кожній, – хто працює в марафоні, хто створює цей інформаційний фундамент нашого національного єднання.

Дякую за відданість українській справі, за щире бажання шукати й розвивати формати, які посилять марафон, а отже, і Україну.

І дякую за постійний пошук нових методів роботи для тих, хто зараз на тимчасово окупованій території України, за пошук нових шляхів доступу до наших людей і в Донецьку, і в Луганську, і на півдні держави, і в Криму.

Дуже важливо, що Росії не вдалося закрити інформаційно наших людей і нашу землю на тій частині України, де поки що є триколор терористів. Ми маємо зробити – і зробимо все, щоб доступ наших людей до правдивої інформації ставав більшим.

Сьогодні, 26 лютого, ми відзначаємо День спротиву окупації Криму та Севастополя. І саме сьогодні така розмова особливо важлива. Розмова про те, щоб інформаційно та всіма іншими шляхами постійно забезпечувати розуміння, що Україна нікого не покине, нікого не залишить ворогу. Всіх своїх і все своє ми повернемо з російської неволі.

У 14-му році російська агресія розпочалася саме із захоплення Криму. Логічно, що звільненням Криму ми поставимо історичну крапку в будь-яких намаганнях Росії ламати життя українцям та всім народам Європи, Азії, на підкорення яких Кремль колись претендував.

Міжнародне право переможе саме тут, на землях України: на Донбасі, у Приазов’ї, на Херсонщині й у Криму.

Я дякую всім, хто наближає цю перемогу! Я дякую всім, хто допомагає нашим людям на тимчасово окупованій території!

Слава кожному й кожній, хто зараз у бою!

До речі, особливо вдячний сьогодні нашим хлопцям зі 110-ї окремої механізованої бригади, які збили черговий ворожий літак під Авдіївкою!

Слава всім нашим героям спротиву на тимчасово окупованій території! Вся Україна буде вільною!

І ще одне. Сьогодні є нові рішення нашої держави щодо санкцій проти тих, хто причетний або допомагає Росії вести війну і знищувати життя та людей.

Підписав три укази для реалізації рішень РНБО. Проти тих росіян, хто причетний до викрадення українських дітей. Проти тих представників російської сфери спорту, які намагаються поставити спорт на службу агресії. І проти тих, хто допомагає тримати структури найманців у Росії для війни проти України й усіх вільних людей.

Тиск України продовжиться. Тиск світу на державу-терориста продовжиться.

Слава Україні!