Наші військові рухаються, крок за кроком ідемо вперед – звернення Президента України

Бажаю здоровʼя, шановні українці!

Завершується цей тиждень – дуже важливий для нас усіх тиждень: для нашої оборони, для наших кроків уперед – для наших наступальних дій. І саме час подякувати всім нашим воїнам, тим, хто відзначився саме цього тижня.

Таврійський напрямок найбільш жорсткий. Морпіхи 35-ї окремої бригади – дякую вам! Десантники «Сімдесятдевʼятки» – дякую! 130-й окремий розвідбат – дякую! 68-ма окрема єгерська бригада – дякую! 23-тя окрема механізована бригада – дякую! Артилеристи 44-ї бригади – вдячний вам!

Особливо відзначу роту ударних безпілотників 47-ї окремої механізованої бригади на чолі з головним сержантом Рустамом Мустафаєвим. Дякую за результат, воїни! Екіпаж броньованої машини розмінування 70-го окремого полку підтримки – старший сержант Микола Нікандров і молодший сержант Роман Лісін. Молодці, хлопці!

Наша Нацгвардія – дякую всім вам! А особливо відзначу головного сержанта Василя Ковиліна та командира взводу Дениса Зеленого, 4-й батальйон оперативного призначення, 1-ша Президентська бригада Нацгвардії. Дякую! Хлопці виконують завдання на Луганщині, під Білогорівкою.

Наші прикордонники… Особливо відзначу Луцький та Львівській прикордонні загони. Старший солдат Василь Куцик, Авдіївський напрямок, – дуже ефективний у відбитті штурмів. Дякую! Сержант Вадим Дружина, Сіверський напрямок, – успішно «мінусує» солдатів і техніку ворога. Дякую!

І звичайно, наші захисники неба. За тиждень більше ніж сотня групових авіаударів по позиціях і тилах ворога. Дякую, наші пілоти! За сім днів знищено майже три десятки ракет і близько півсотні ударних дронів. А окремо відзначу оборонців неба Київщини. 96-та Київська зенітна ракетна бригада Повітряних сил – дякую! Усі «Калібри» та «Кинджали» під час цих атак були знищені, а отже, життя наших людей були врятовані.

І до того ж хочу сказати про кілька речей. Перше. Хоч би хто там, у Росії, розказував, ніби наші «Петріоти» знищені, усі вони є, усі вони працюють, усі вони збивають російські ракети. І збивають максимально ефективно. Жодного «Петріота» не знищено!

Друге. Усі ви бачили, як відбувався візит делегації лідерів і представників країн Африки – візит в Україну, візит потім у державу-терориста. Делегація мала змогу побачити, хто насправді зацікавлений у мирі, а хто насправді сам по собі війна. Це було дуже чітко. Усе, про що говорилося в Україні, було про формулу миру: пункт за пунктом, увесь зміст. Усе, про що говорилося в Росії, було про війну, про те, як знищувати життя далі. Очевидна річ: немає альтернативи формулі миру. Добре, що світ усе краще це чує та бачить.

Третє. Що стосується держави-терориста, єдине, що має їх нині хвилювати, – як підготувати їхнє суспільство, російське суспільство, до того, що вони втрачатимуть усе те, заради чого знищують майбутнє своєї держави. Захоплені території Росія втрачатиме. Нашим крокам із деокупації немає та не буде альтернативи.

Наші військові рухаються: позиція за позицією, крок за кроком ідемо вперед.

Був цього тижня «Рамштайн», і головне – це швидкість постачання. Наступного тижня будуть і нові важливі комунікації з партнерами – саме заради нашого руху, саме заради зброї, саме заради того, щоб у наших воїнів було все необхідне.

Я дякую кожному і кожній, хто зараз у бою, на позиціях та на бойових постах!

Я дякую всім, хто допомагає!

Слава Україні!