Фонд “Батьки для України” передав гуманітарну допомогу медзакладу Дніпропетровщини
Допомогти нашим людям тут і зараз. Така мета – у співзасновників благодійного фонду “Батьки для України”. Від початку повномасштабної вони вже підтримали тисячі жителів із п’яти регіонів. Нині ж привезли гуманітарку для однієї з лікарень Дніпропетровщини
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