Фонд “Батьки для України” передав гуманітарну допомогу медзакладу Дніпропетровщини

Допомогти нашим людям тут і зараз. Така мета – у співзасновників благодійного фонду “Батьки для України”. Від початку повномасштабної вони вже підтримали тисячі жителів із п’яти регіонів. Нині ж привезли гуманітарку для однієї з лікарень Дніпропетровщини

Фонд “Батьки для України” у соцмережах:

https://parentsforukraine.org/

https://www.facebook.com/parentsforukraine/

https://www.instagram.com/parentsforukraine/

“Маєток” – проєкт Благодійного фонду:

https://www.facebook.com/mymaetok.in.ua

https://www.instagram.com/mymaetok.in.ua/