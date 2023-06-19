Фонд “Батьки для України” передав гуманітарну допомогу медзакладу Дніпропетровщини

19.06.2023 16:05 27

Допомогти нашим людям тут і зараз. Така мета – у співзасновників благодійного фонду “Батьки для України”. Від початку повномасштабної вони вже підтримали тисячі жителів із п’яти регіонів. Нині ж привезли гуманітарку для однієї з лікарень Дніпропетровщини

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