ФРОНТОВІ ФОТО. У Дніпрі відкрили тематичну виставку фотографій

20.06.2023 17:37 19

Фронтові фото – заради Перемоги. У музеї “Літературне Придніпров’я” відкрили виставку “Чотири грані Донеччини”. На світлинах – життя військових та цивільних, які щодня під російськими обстрілами. Гроші за вхід підуть на ЗСУ

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