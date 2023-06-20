Mіські новини Новини ПРОВАНС ПОРУЧ. Під Дніпром запрацювала лавандова ферма 20.06.2023 16:35 37 Справжній прованс всього в 40 кілометрах від Дніпра! У селищі Орлівщина запрацювавала лавандова ферма. Вже чотири роки – це популярна локація для фотосесій. А останнім часом навіть місце для медитацій Продовжити читання Уперед ЄВІДНОВЛЕННЯ У ПРИВАТБАНКУ. Як отримати 15% кешбеку з компенсації за зруйноване житлоНазад ВІДНОВЛЕННЯ РУЇН. У Дніпрі почали ремонтувати зруйновану ракетою багатоповерхівку Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro Дніпряни почали отримувати На Херсонщині підтопленими Фонд «Батьки для України» п ⛔️У Дніпрі та області забо Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Mіські новини Новини ВІДНОВЛЕННЯ РУЇН. У Дніпрі почали ремонтувати зруйновану ракетою багатоповерхівку 20.06.2023 17:10 16 Новини Новини України ЄВІДНОВЛЕННЯ У ПРИВАТБАНКУ. Як отримати 15% кешбеку з компенсації за зруйноване житло 20.06.2023 15:42 36 Mіські новини Новини Обстріл прибережних громад: як минула ніч на Дніпропетровщині 20.06.2023 13:04 45 Mіські новини Новини НА БЕРЕГ – ЗАСЬ! Поліція патрулює прибережну зону водосховища 20.06.2023 10:44 56 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 20.06.2023 20.06.2023 7:59 22 Новини Новини України Немає у держави-зла таких фортифікацій чи резервів, які зупинять Україну – звернення Президента Володимира Зеленського 19.06.2023 22:44 74