ПРОВАНС ПОРУЧ. Під Дніпром запрацювала лавандова ферма

20.06.2023 16:35 37

Справжній прованс всього в 40 кілометрах від Дніпра! У селищі Орлівщина запрацювавала лавандова ферма. Вже чотири роки – це популярна локація для фотосесій. А останнім часом навіть місце для медитацій

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