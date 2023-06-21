ОЦИФРОВАНА СПАДЩИНА. у Дніпрі відкрилась виставка з Маріупольского краєзнавчого музею

Закарбували пам’ять у світлинах! Унікальні оцифровані експонати з Маріупольского краєзнавчого музею, тепер у Дніпрі. У Туристичному інформаційному центрі працює безкоштовна виставка “Зруйноване, але не знищене”

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