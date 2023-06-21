Mіські новини Новини ОЦИФРОВАНА СПАДЩИНА. у Дніпрі відкрилась виставка з Маріупольского краєзнавчого музею 21.06.2023 17:05 43 Закарбували пам’ять у світлинах! Унікальні оцифровані експонати з Маріупольского краєзнавчого музею, тепер у Дніпрі. У Туристичному інформаційному центрі працює безкоштовна виставка “Зруйноване, але не знищене” Продовжити читання Уперед НЕ КУПАТИСЬ У ДНІПРІ! Чи поменшало відвідувачів пляжів у місті?Назад ПЛАТИ АБО ВИХОДЬ! Пільговиків масово відмовляються возити у громадському транспорті Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro ☀️День літнього сонцестоя НБУ зобов'язав обмінники пр 🎙 Про готовність лікарень У Самарі виявлено кишкову п Дніпряни почали отримувати Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Mіські новини Новини ПЛАТИ АБО ВИХОДЬ! Пільговиків масово відмовляються возити у громадському транспорті 21.06.2023 17:35 24 Mіські новини Новини НЕ КУПАТИСЬ У ДНІПРІ! Чи поменшало відвідувачів пляжів у місті? 21.06.2023 13:19 53 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 21.06.2023 21.06.2023 8:35 28 Новини Новини України Відбудована, зміцнена Україна – це захищеність від будь-яких форм російського терору – звернення Президента Володимира Зеленського 20.06.2023 22:24 72 Новини Новини України АТАКА ДРОНАМИ / РАКЕТНИЙ УДАР ПО ЗАПОРІЖЖЮ / ЗСУ ЗНИЩИЛИ БІЛЬШЕ ТИСЯЧІ ОКУПАНТІВ // Війна. День 482 20.06.2023 18:03 103 Mіські новини Новини ФРОНТОВІ ФОТО. У Дніпрі відкрили тематичну виставку фотографій 20.06.2023 17:37 100