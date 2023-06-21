ОЦИФРОВАНА СПАДЩИНА. у Дніпрі відкрилась виставка з Маріупольского краєзнавчого музею

21.06.2023 17:05 43

Закарбували пам’ять у світлинах! Унікальні оцифровані експонати з Маріупольского краєзнавчого музею, тепер у Дніпрі. У Туристичному інформаційному центрі працює безкоштовна виставка “Зруйноване, але не знищене”

Знайдіть нас в Instagram

@11channel_dnipro

Інші новини

ПЛАТИ АБО ВИХОДЬ! Пільговиків масово відмовляються возити у громадському транспорті

21.06.2023 17:35 24

НЕ КУПАТИСЬ У ДНІПРІ! Чи поменшало відвідувачів пляжів у місті?

21.06.2023 13:19 53

Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 21.06.2023

21.06.2023 8:35 28

Відбудована, зміцнена Україна – це захищеність від будь-яких форм російського терору – звернення Президента Володимира Зеленського

20.06.2023 22:24 72

АТАКА ДРОНАМИ / РАКЕТНИЙ УДАР ПО ЗАПОРІЖЖЮ / ЗСУ ЗНИЩИЛИ БІЛЬШЕ ТИСЯЧІ ОКУПАНТІВ // Війна. День 482

20.06.2023 18:03 103

ФРОНТОВІ ФОТО. У Дніпрі відкрили тематичну виставку фотографій

20.06.2023 17:37 100
.