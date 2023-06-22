Ракетна атака на Кривий Ріг та обстріли Нікопольщини: як минула ніч в області

22.06.2023 12:49 33

Ракетами по мирному населенню! Сьогодні вночі ворог завдав чергового підступного удару. Дісталося Криворіжжю. Прилетіло просто у приватний сектор

Знайдіть нас в Instagram

@11channel_dnipro

Інші новини

Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 22.06.2023

22.06.2023 10:37 45

Саме на нашій державі сфокусовані глобальні надії, і наші люди їх виправдають: Україна переможе – звернення Президента Володимира Зеленського

21.06.2023 22:50 82

ЗСУ НАСТУПАЮТЬ / ППО ЗБИЛА ВСІ ШАХЕДИ / 90 АТАК НА ЗАПОРІЖЖІ // Війна. День 483

21.06.2023 19:23 86

ПЛАТИ АБО ВИХОДЬ! Пільговиків масово відмовляються возити у громадському транспорті

21.06.2023 17:35 112

ОЦИФРОВАНА СПАДЩИНА. у Дніпрі відкрилась виставка з Маріупольского краєзнавчого музею

21.06.2023 17:05 133

НЕ КУПАТИСЬ У ДНІПРІ! Чи поменшало відвідувачів пляжів у місті?

21.06.2023 13:19 124
.