РАКЕТНИЙ УДАР ПО ДНІПРУ: поранення отримали 8 осіб, з них – 2 дитини, – Нацполіція

24.06.2023 13:01 23

Внаслідок обстрілів російськими військовими приватного сектору Дніпра постраждали люди – поліція фіксує докази воєнних злочинів ворога

На місці ракетної атаки по цивільній інфраструктурі працюють дві слідчо-оперативні групи у повному складі, а також залучені 15 слідчих, 6 оперативних співробітників та 5 дільничних офіцерів. Поліцейські, рятувальники та всі профільні служби збирають речові докази та встановлюють остаточні наслідки обстрілу.

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