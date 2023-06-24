РАКЕТНИЙ УДАР ПО ДНІПРУ: поранення отримали 8 осіб, з них – 2 дитини, – Нацполіція

Внаслідок обстрілів російськими військовими приватного сектору Дніпра постраждали люди – поліція фіксує докази воєнних злочинів ворога

На місці ракетної атаки по цивільній інфраструктурі працюють дві слідчо-оперативні групи у повному складі, а також залучені 15 слідчих, 6 оперативних співробітників та 5 дільничних офіцерів. Поліцейські, рятувальники та всі профільні служби збирають речові докази та встановлюють остаточні наслідки обстрілу.