“РАЗОМ ДО ПЕРЕМОГИ”. У Кам’янському влаштували легкоатлетичний забіг

«Разом до Перемоги». Забіг під такою назвою днями влаштували у Кам’янському. Він пройшов на набережній лівобережжя. Там зібралися сотні спортсменів. Вони змагалися на витривалість. На вибір можна було подолати дистанцію у 3 або 5 кілометрів

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