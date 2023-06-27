Mіські новини Новини “РАЗОМ ДО ПЕРЕМОГИ”. У Кам’янському влаштували легкоатлетичний забіг 27.06.2023 17:19 18 «Разом до Перемоги». Забіг під такою назвою днями влаштували у Кам’янському. Він пройшов на набережній лівобережжя. Там зібралися сотні спортсменів. Вони змагалися на витривалість. На вибір можна було подолати дистанцію у 3 або 5 кілометрів Продовжити читання Уперед ТАБУ НА РТУТЬ. З 2024 року припиняють виробництво продукції з токсичного металу Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro Рівень води у ставку-охолод Україна - на третьому місці Обстріли громад / Вода у Нік Радіаційна аварія: що робит ОБСТРІЛ НІКОПОЛЯ: двоє заги Бахмута більше не існує Те, 😞📸Колись тут було мирне ж Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Новини Новини України ТАБУ НА РТУТЬ. З 2024 року припиняють виробництво продукції з токсичного металу 27.06.2023 16:55 35 Mіські новини Новини НЕВДАЛИ “МАРШ”. Бійці ТРО Дніпра відбили ворожий штурм 27.06.2023 14:19 56 Mіські новини Новини Теракт на ЗАЕС: На Дніпропетровщині створений штаб на випадок можливого підриву, – ОВА 27.06.2023 11:52 64 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 27.06.2023 27.06.2023 9:09 32 Новини Новини України Сьогодні на всіх напрямках у наших воїнів було просування вперед, і це щасливий день – звернення Президента України 27.06.2023 0:58 90 Новини Новини України ПОНАД 600 СНАРЯДІВ ПО ХЕРСОНЩИНІ / ЗСУ ЗВІЛЬНЯЮТЬ СЕЛА // Війна. День 488 26.06.2023 19:05 96