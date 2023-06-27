“РАЗОМ ДО ПЕРЕМОГИ”. У Кам’янському влаштували легкоатлетичний забіг

27.06.2023 17:19 18

«Разом до Перемоги». Забіг під такою назвою днями влаштували у Кам’янському. Він пройшов на набережній лівобережжя. Там зібралися сотні спортсменів. Вони змагалися на витривалість. На вибір можна було подолати дистанцію у 3 або 5 кілометрів

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