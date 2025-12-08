Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 08.00 08.12.2025

Оперативна інформація станом на 08:00 08.12.2025 щодо російського вторгнення

Слава Україні!

Розпочалася 1 384-та доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 164 бойових зіткнення.

Вчора противник завдав двох ракетних та 67 авіаційних ударів, застосував шість ракет й скинув 182 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 4180 обстрілів, зокрема 85 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6568 дронів-камікадзе.

Авіаційних ударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів Юрієве Сумської області; Подоли Харківської області; Оріхів Запорізької області.

За минулу добу авіація Сил оборони уразила п’ять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках противник завдав шість авіаційних ударів, загалом скинув 17 керованих авіабомб, та здійснив 168 обстрілів, зокрема три — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили чотири атаки противника в районі Вовчанська

На Куп’янському напрямку вчора відбулося дві атаки загарбників. Наші оборонці відбили штурмові дії противника в бік Піщаного.

На Лиманському напрямку ворог атакував 16 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Греківка, Середнє, Дерилове, Зарічне, Мирне та в напрямках Олександрівки, Ставків, Торського.

На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили шість атак противника поблизу Ямполя, Дронівки та Серебрянки.

На Краматорському напрямку відбулося одне бойове зіткнення в районі Часового Яру.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 18 атак у районах населених пунктів Олександро-Шультине, Плещіївка Щербинівка, Клебан-Бик, Яблунівка та в бік населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Русин Яр, Новопавлівка, Софіївка.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 53 штурмових дії агресора в напрямках Нового Шахового, Нового Донбасу, Білицького, Родинського, Червоного Лиману, Покровська, Гришиного, Мирнограду, Молодецького, Новопавлівки та у районах населених пунктів Шахове, Новоекономічне, Звірове, Котлине, Удачне, Дачне, Філія.

На Олександрівському напрямку противник вчора здійснив 14 атак у районах населених пунктів Ялта, Соснівка, Вербове, Вороне, Злагода, Красногірське, Привільне, Солодке та в бік Вишневого.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили 20 атак росіян в районі населених пунктів Рибне, Радісне, Варварівка, Добропілля, Зелене, Гуляйполе.

На Оріхівському напрямку ворог здійснив дві спроби прорвати оборону наших захисників в напрямку Новоандріївки та Приморського.

На Придніпровському напрямку противник один раз безуспішно намагався прорвати оборону наших захисників в районі Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 810 осіб. Також українські воїни знешкодили два танки, бойову броньовану машину, 10 артилерійські системи, 530 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, чотири ракети, 47 одиниць автомобільної техніки та три одиниці спеціальної техніки окупантів.

Приєднуйтесь до Сил оборони! Разом переможемо! Слава Україні!