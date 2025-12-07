Вже зараз починаємо новий дипломатичний тиждень, будуть консультації з європейськими лідерами – звернення Президента

Бажаю здоровʼя!

Вже зараз починаємо новий дипломатичний тиждень, будуть консультації з європейськими лідерами. Передусім безпекові питання, підтримка для нашої стійкості, пакети підтримки для нашого захисту. Передусім ППО, довгострокове фінансування для України. Звісно, будемо говорити і про спільний погляд, спільні позиції в перемовинах.

Представники України цими днями провели предметні розмови з представниками Президента Сполучених Штатів Америки, і зараз Секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров та Андрій Гнатов, начальник Генштабу, на шляху в Європу. Я очікую від них детальну інформацію про все, все, що було сказано американським представникам у Москві, про нюанси, які готові модифікувати американці в переговорах з нами, з «рускімі».

Вчора ми говорили зі Стівеном Віткоффом та Джаредом Кушнером – я дякую за готовність працювати разом 24 на 7. Американські представники знають базові українські позиції, це була розмова конструктивна, хоч і непроста. Продовжуємо працювати. Деякі речі можна обговорити тільки особисто: Умєров і Гнатов доповідатимуть мені, також я буду говорити з лідерами Європи – у нас заплановані зустрічі в Лондоні, а також у Брюсселі.

Сьогодні говорив з главою уряду Італії Джорджею Мелоні – дуже предметно, і я розраховую, що Італія буде з Україною й надалі на шляху до миру: ми з Джорджею сьогодні встигли обговорити багато перспектив, багато різних варіантів. Постійно на зв’язку також із Британією, Францією, Німеччиною, Єврокомісією, Генсеком НАТО, іншими нашими партнерами. Дякую всім за підтримку. Україна заслуговує на достойний мир, і залежить – чи буде мир – саме від Росії, від спільного нашого тиску на Росію, від правильних переговорних позицій Сполучених Штатів Америки, Європи, усіх інших наших партнерів. Росія повинна відповідати за те, що робить: і за щоденні удари, за постійний терор проти наших людей, і загалом за цю війну.

І ще кілька речей. Не забуваємо про внутрішні справи, про внутрішню нашу трансформацію, щоб позиції України були сильними. У п’ятницю на Ставці я затвердив надзвичайно важливе рішення для бойових бригад на фронті: про розподіл особового складу, про людей, які поповнюють бригади, та про розширення підготовки новобранців безпосередньо у самих бригадах. Я дуже розраховую, що за наступний тиждень будуть усі кроки зроблені, які потрібні, щоб цей порядок розподілу людей запрацював реально, запрацював максимально швидко. Будуть й інші рішення, які посилюють нашу армію.

Також сьогодні хочу особливо подякувати всім українським громадам, які не забувають, що головне – це захист проти окупанта й допомога нашій державі в усіх, абсолютно в усіх процесах. Сьогодні в Україні – День місцевого самоврядування. Дякую кожній активній громаді. Дякую всім мерам міст, очільникам громад, які справді зі своїми громадами, справді зі своїми людьми, справді з Україною. Сотні наших громад пліч-о-пліч, і це додає сили всій нашій державі, всім нашим позиціям на фронті та в дипломатії. Дякую вам!

Слава Україні!