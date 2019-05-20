Суд сказав своє слово

Наркоділка, який організував нелегальний бізнес по всій України, залишили під вартою без можливості внести заставу. Цього вимагала прокуратура, на це сподівались і слідчі. Лише так, впевнені вони, у підозрюваного не буде можливості впливати на свідків. Нагадаємо, кілька днів тому правоохоронці затримали організатора групи наркоділків, який заробив мільйонні статки на злочинному бізнесі. Від поліціянтів він намагався втекти вплав по Дніпру.

Ось так, вплав та в самому спідньому від співробітників поліції намагається втекти підозрюваний в організації наркобізнесу. 39-річний чоловік знаходився у розшуку. Він як раз відпочивав на території одного з розважальних закладів на березі річки, коли по нього прийшли правоохоронці. Та сили були нерівними. Втекти наркоділку не вдалося – чоловіка затримали. Не допоміг навіть товариш із яхтою, на якого так чекав у воді наркоділок. Чоловік, кажуть правоохоронці, організував свій наркобізнес із розмахом. Під час обшуків виявили три нарколабораторії та 5 тонн прекурсорів. Саме з цих речовин потім і виготовляли амфетамін та метамфетамін. Прекурсори злочинна група розповсюджувала по всій Україні. Причому замовити ці речовини можна було в Інтернеті, а отримати – просто у відділенні кур’єрської служби. Наркоділка вже кілька разів затримували. Одного разу він вийшов під заставу у майже 600 тисяч гривень. Іншого разу йому теж вдалося уникнути тримання під вартою. Та він не з’являвся на допити, кажуть правоохоронці. Тож його довелося оголосити у розшук. Цього разу прокуратура просить у суду тримання під вартою. Без внесення застави. Аби зловмисник на свободі не зміг впливати на свідків, чи взагалі – втекти. Вислухавши усі сторони, суддя оголошує рішення. Адвокати затриманого коментувати будь-що у справі відмовляються. Але запевнили – подаватимуть апеляцію.