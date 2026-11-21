Двоє загиблих — 7-річний хлопчик та 20-річна фельдшерка швидкої — і щонайменше 60 поранених унаслідок комбінованого удару по середмістю Кривого Рогу. Коли екстрені служби рятували людей після прильоту балістики, ворог атакував повторно: потрощені 25 багатоповерхівок, ресторан, лікарня та храм. Що розповіли очевидці шокуючого удару?

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