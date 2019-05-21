26-го травня вулиці Дніпра знову заполонять тисячі бігунів

Це – грандіозний старт четвертого Interpipe Dnipro Half Marathon. На дистанції вийдуть початківці й досвідчені спортсмени, зокрема українська та світова бігові еліти. Через масштабне свято спорту буде перекритий центр міста.

Спортивне свято міжнародного рівня! Цьогоріч Interpipe Dnipro Half Marathon має зібрати рекордну кількість учасників – понад 5 тисяч. Це – аматори та професійні спортсмени з різних міст України та з закордону. Дніпровська траса – друга в Україні, що пройшла сертифікацію міжнародною асоціацією легкоатлетичних федерацій. Кожен зможе обрати дистанцію на свій смак: 4.2, 10 чи 21 кілометр, а також естафети та дитячі забіги. Для найспритніших – грошові винагороди. Цього року призовий фонд зріс майже втричі та становить 143 тисячі гривень. В цьому році дистанції INTERPIPE Dnipro Half Marathon будуть «розфарбовані» у корпоративні кольори дніпровських компаній. Десятки корпоративних бігових спільнот, серед яких й титульний спонсор – промислова компанія ІНТЕРПАЙП, яка не тільки підтримує проведення Дніпровського півмарафону, а й активно розвиває власну бігову команду. Аби змагання міжнародного рівня відбулося, з суботи 25 травня буде перекрито проспект Дмитра Яворницького – поруч із площею Героїв Майдану. Від вулиці Грушевського до вулиці Короленка. 26 травня із сьомої ранку до 14:30 перекриють проспект Дмитра Яворницького – від вулиці Харківської до вулиці Княгині Ольги. А також до 13:30 Січеславську набережну – від вулиці 6-тої дивізії до Княгині Ольги. Обмежать рух ще десятком вулиць – докладну карту можна знайти на сайті заходу – interpipe.dniprohalfmarathon.org. Також, на ньому ж все ще можна обрати будь-яку дистанцію для старту. Реєстрація триває до четверга.