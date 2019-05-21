Як проводжали “Гру Престолів” у Дніпрі

21.05.2019 18:40

Сімдесят три серії довжиною у вісім років. Всесвітньовідомий серіал – “Гра престолів” закінчився. Останні епізоди епічної драми за мотивами романів американського письменника Джорджа Мартіна – шокував весь світ. Та далеко не усім фанатам прийшовся до душі фінал.

З кожним сезоном Гра Престолів збирала все більше фанатів. Останній, восьмий обійшовся творцям у рекордну суму – дев’яносто мільйонів доларів. Непередбачуваний сюжет, ідеально пропрацьовані герої та майстерна режисура. Серіал виріс у всесвітній культ. І зустріти людей, які переодягнені в улюбленого персонажа, цілком реально у будь якому куточку світу. Переглянути заключний епізод фанати могли у пабах та клубах. Дніпро не став винятком. Перегляд епізоду тут пройде у невеликому приміщенні – такий собі закритий показ для найвідданіших фанатів. Настрій глядачів перед початком піднесений. Під час кіносеансу на обличчях фанатів усмішки змінювалися відчаєм та навпаки. Емоції – вирували. Фінал сподобався далеко не усім. Однак здивувати глядачів режисери змогли. Та у чому ж секрет популярності Гри Престолів? Мистецтвознавці пояснюють: перш за все, це талант письменника Джорджа Мартіна. Мовляв, його історія – видатне творіння двадцять першого сторіччя. А от причину обурення фанатів через певні сюжетні ходи у розв’язці – кінознавці не особливо розуміють. З точки зору режисури все на пристойному рівні. Але глядачі своє обурення не стримують. І вже створили петицію з проханням перезняти весь останній сезон. Під нею тільки за три дні підписалося майже півтора мільйона осіб.

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