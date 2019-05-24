У неділю 26 травня буде перекрита частина вулиць

24.05.2019 18:39

У зв’язку з проведенням Interpipe Dnipro Half Marathon буде перекрита частина вулиць. З 7:00 до 14:30 години для приватного транспорту закриють Новий міст. Пропускатимуть лише окремі маршрутки, кінцеві зупинки яких знаходяться на Успенській площі. Також буде обмежений рух по Січеславській набережній, Новому мосту, проспекту Яворницького. Через це на вихідні припинить рух тролейбус номер один. Тролейбуси кільця “А” та “Б” рухатимуться по зміненим маршрутам.

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