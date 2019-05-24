Дніпровські яхтсмени стали переможцями престижної парусної регати

Днями вона завершилася у Туреччині. П’ять днів під спекотним сонцем, численні суперники з багатьох країн світу. Маневрувати довелося серед хвиль та островів, постійно змагаючись не лише з суперниками, а й зі стихією.

Вісім відчайдушних яхтсменів стали переможцями престижної парусної регати Середземномор’я. Головним суперником став вітер: потрібно було завжди зберігати концентрацію та слідкувати, аби не випасти за борт. Змагання тривали у декілька етапів впродовж п’яти днів. На старт вийшли сорок вісім команд. Дніпряни одразу вирвалися уперед і, за підсумком перших чотирьох днів, стали лідерами. Зізнаються: це була перевірка не тільки фізичної, а й моральної стійкості. Перед фіналом усі дуже нервували. До останнього галсу трималася інтрига. У фінішних перегонах наші яхтсмени боролися за лідерство з командою росіян. І перемогли з відривом у сім хвилин. Ця перемога не остання, сподівається команда. Наступний крок – престижна парусна регата у Франції.