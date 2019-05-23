За крок від смерті – або перевальцем долаючи проспект у вісім смуг

23.05.2019 18:59

Це все про дніпровських пішоходів, які нехтують правилами безпеки та ігнорують підземні переходи. Сьогодні дніпровські копи вирушили на полювання за порушниками правил дорожнього руху. Дісталося і водіям, і пішоходам. Патрулювали Набережну, житломасив Перемогу та проспект Слобожанський – місця, де найчастіше стаються ДТП.

Із нашим екіпажем сьогодні патрулюватимемо проспект Слобожанський. Перший порушник – на вантажІвці. Чоловік не пристебнутий, виправдовується радянською звичкою. На перший раз чоловік отримує попередження. За сотню метрів зупиняємо вже другу порушницю. Штраф за таке порушення – 51 гривня. Та одного разу, кажуть копи, непристебнутий пасок може коштувати вам життя. Більш того, постраждати можуть й інші учасники дорожнього руху. Та не тільки водії порушують ПДД. Проспект Слобожанський  одне з найбільш небезпечних місць за кількістю збитих пішоходів. Тут 8 смуг насичених жвавим рухом і тільки-но уявіть, чи не щохвилини тут хтось перебігає дорогу. Перехрестя Слобожанскього и Калинової. Тут є підзмений перехід, але навіщо? Ось через усі 8 смуг жвавого руху прогулянковим кроком дріботить 90-річний Микола Гаврилович. Певно, це не дуже бентежить пішоходів. Ось так статечно, просто поперед машинами, дорогу переходить жіночка. Буквально декілька хвилин – ще 3 порушники. Вони тікають від поліцейських та камер. Штрафи у 51 гривню давно не лякають порушників, кажуть в управлінні патрульної поліції. Тож цього року змінили стратегію. Протягом всього літа патрульні виїжджатимуть на місця концетрації ДТП, особливу увагу приділять пішохідним переходам поруч зі школами.

Інші новини

Масштабне тестування

23.05.2019 18:54

У місті планують привести до ладу усі зони відпочинку

23.05.2019 18:49

Відкриття Індустріального серця Дніпра

23.05.2019 18:46

Містяни, які влітку не поїдуть відпочивати – не нудьгуватимуть

23.05.2019 18:45

Його шоу захоплюють, а техніка вражає!

23.05.2019 18:43

Дитині під час святкування випускного пожалкували солодощів, бо батьки не здали грошей

22.05.2019 18:41