За крок від смерті – або перевальцем долаючи проспект у вісім смуг

Це все про дніпровських пішоходів, які нехтують правилами безпеки та ігнорують підземні переходи. Сьогодні дніпровські копи вирушили на полювання за порушниками правил дорожнього руху. Дісталося і водіям, і пішоходам. Патрулювали Набережну, житломасив Перемогу та проспект Слобожанський – місця, де найчастіше стаються ДТП.

Із нашим екіпажем сьогодні патрулюватимемо проспект Слобожанський. Перший порушник – на вантажІвці. Чоловік не пристебнутий, виправдовується радянською звичкою. На перший раз чоловік отримує попередження. За сотню метрів зупиняємо вже другу порушницю. Штраф за таке порушення – 51 гривня. Та одного разу, кажуть копи, непристебнутий пасок може коштувати вам життя. Більш того, постраждати можуть й інші учасники дорожнього руху. Та не тільки водії порушують ПДД. Проспект Слобожанський – одне з найбільш небезпечних місць за кількістю збитих пішоходів. Тут 8 смуг насичених жвавим рухом і тільки-но уявіть, чи не щохвилини тут хтось перебігає дорогу. Перехрестя Слобожанскього и Калинової. Тут є підзмений перехід, але навіщо? Ось через усі 8 смуг жвавого руху прогулянковим кроком дріботить 90-річний Микола Гаврилович. Певно, це не дуже бентежить пішоходів. Ось так статечно, просто поперед машинами, дорогу переходить жіночка. Буквально декілька хвилин – ще 3 порушники. Вони тікають від поліцейських та камер. Штрафи у 51 гривню давно не лякають порушників, кажуть в управлінні патрульної поліції. Тож цього року змінили стратегію. Протягом всього літа патрульні виїжджатимуть на місця концетрації ДТП, особливу увагу приділять пішохідним переходам поруч зі школами.