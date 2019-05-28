У Дніпрі припинили роботу понад сто незаконних наливайок

Одну з таких точок, розташованих на Бульварі Слави, демонтували сьогодні зранку. У міськраді кажуть: власник не мав дозвільних документів ані на встановлення конструкції, ані на торгівлю. Більш того, місцеві регулярно скаржилися, що в кіоску продавали алкоголь після десятої вечора. Згодом цю інформацію підтвердили інспектори, які разом з поліцією здійснювали нічні рейди. Власнику виписали адмінпротокол, він мав припинити торгівлю та прибрати кіоск, однак цю постанову проігнорував.

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