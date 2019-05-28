Міт, фавна, павза, Атени, етер – і все це завдяки філологиням

22 квітня Кабмін затвердив оновлену редакцію українського правопису. Нас чекає зо півтора десятка змін у правилах, а також фемінітиви та нові слова. Експерти стверджують, правопис-2019 розробили на основі українських традицій. Але він вже викликав шквал критики серед пересічних українців.Великий орфографічний словник, комплексний словник, зведений словник сучасної української лексики. Усі вони частково втратили актуальність. У цьогорічному правописі змінилися правила написання багатьох слів, з’явилися й принципово нові. Востаннє такі масштабні зміни були аж чверть століття тому. Ми вирішили перевірити, чи готові до таких змін дніпряни. Влаштуємо їм маленький тест. Після того, як таки вгадали нові слова, люди діляться враженнями.

Отож, до вашої уваги основні зміни у правописі:

Тепер вони – членкині, послині та пілотеси. Фемінітиви – це правило, а не забаганки феміністок.

Більше Ґ. У новому правописі пропонують розширити вживання цієї літери в іноземних власних назвах та деяких іменах. Приміром, Ґете, Ґабсбурґ та Ґулівер та інші.

Катедри, міти та Атени. У словах грецького походження звук ф можна буде передавати буквою Т.

Повертається йотування. Звук Й із голосною даватиме одну літеру – фоє, проєкт, траєкторія.

Буквосполучення “ау” можна заміняти буквою В: авдиторія, авдієнція та фавна.

І це – лише верхівка айсберга. Пів яблука окремо, а попмузка – разом. Великі букви у релігії та маленькі у посадах. Експерти називають зміни лояльними та не суттєвими. Мовляв, вони мають повернути аутентичність українській мові, та врахувати зміни в сучасному суспільстві. Може вони приживуться, а може не приживуться і вже тоді нова редакція їх прибере. Ми ж побачимо, як зараз реагуватиме суспільство – що воно візьме з собою, а що відійде на периферію системи. Правила набувають сили після того, як новий правопис буде надрукований та переданий до навчальних закладів. Експерти заспокоюють: у законодавстві передбачений перехідний період, зокрема упродовж 5 років зміни не будуть враховані у ЗНО.