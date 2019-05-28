Відбувся другий литовсько-український економічний форум

28.05.2019 17:55

Бізнесмени з обох країн ділилися досвідом у галузі новітніх технологій та інновацій. Зокрема, Україні такі партнерські стосунки допоможуть закріпитися на європейському ринку. Форум Литва-Україна у Дніпрі відбувається вже вдруге. Він носить виключно економічний та бізнесовий характер. Зважаючи на успішність попередньої зустрічі, учасники розраховують на плідні результати. На зустріч до дніпропетровських підприємців прибули представники передових інноваційних компаній Литви. Одне з найголовніших напрямків форуму  новітні технології в галузі енергетики. Серед представлених інновацій є акумулятори нового покоління для сонячних електростанцій. Однак це далеко не повний перелік, чому литовські колеги готові навчити наших підприємців. Проте українські бізнесмени також знайшли, чим поділитися з гостями. Наприклад, деякі компанії розповідали про створення так званого “смарт-сіті”. Ця концепція покликана якнайефективніше використовувати ресурси населеного пункту та зробити життя містян більш комфортним. Загалом до Литовсько-Українського форуму приєдналися близько ста тридцяти учасників. Це бізнесмени, представники об’єднаних територіальних громад, науковці та освітяни регіону.

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