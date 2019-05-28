Чергові інвестиції отримає Україна від німецького уряду

Частина з них надійде до Дніпропетровщини. І це більше двадцяти двох мільйонів гривень. Всі гроші підуть на соціальну сферу. В першу чергу на створення житла для вимушених переселенців та ремонт об’єктів соціальної сфери. На Дніпропетровщині такі проекти реалізовуватимуться в Кривому Розі та Першотравенську. Саме ці міста виграли конкурс, який проводив український фонд соціальних інвестицій. Таким чином нове житло отримають майже сімдесят родин переселенців.

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