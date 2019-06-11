Вже третю зміну розпочав муніципальний табір “Діти Дніпра”

Він відкрився одразу, як школи пішли на літні канікули. Тепер щотижня туди заїжджає чергова партія юних відпочивальників. Й що важливо – перебування у таборі абсолютно безкоштовне. А з цього року там відремонтували старі, ще радянських часів корпуси та їдальню.

Трохи роззнайомилися й вивчили кричалки. Усі разом співають гімн, підіймають прапор – й третя зміна муніципального табору “Діти Дніпра” стартувала. Борис Філатов оглядає результати реконструкції. Бо навесні ремонтували три корпуси та їдальню. Фасади, коридори, кімнати, ігрові – стали більш сучасними та доступними. Реконструкція коштувала бюджету міста 35 мільйонів грн. Особливу увагу після трагедії в Одесі приділили пожежній сигналізації. Цього року табір готове прийняти чотири тисячі двісті дітей. Охочих відправити свою дитину на безкоштовний тижневий відпочинок чимало. Усі місця розібрані ще у травні. На дітей чекають ігрові активності та розваги. Також заплановані курси меддопомоги та правил дорожнього руху. Але головне, що приваблює усіх дітлахів без винятку – басейн. Він з підігрівом та сучасною системою очищення води. Оскільки корпуси табору утеплені, восени тут також зможуть відпочивати, але вже пенсіонери за програмою “Золотий вік”. А вже взимку сюди знову приїдуть будівельники, щоб відремонтувати харчоблок та облаштувати прилеглу територію.