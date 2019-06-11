Жест справжньої дружби

Інклюзивний театр “Незабудки” відвідав вихованців будинку-інтернату. Через обмежені фізичні можливості більшість з дітей ніколи не були в театрі. Тож просто у стінах інтернату створили справжню мистецьку атмосферу.

Театр “Незабудки” представив дві вистави. В одній з них грає Ігор. Демонструє театральні реквізити. Потроху збираються і глядачі. Всі вони – вихованці будинку-інтернату. У більшості проблеми з руховим апаратом. Виїхати “у світ” виходить вкрай рідко, а для деяких це взагалі – неможливо. Тому театр приїхав до них сам. Тим паче, що це дитячий інклюзивний театр. От-от почнеться вистава про чайку на ім”я Джонатан. Це притча, як не боятися бути не таким як всі. І йти до своєї мрії. Ролі Джонатана грає Артем. Вистава починається. Актори на сцені. Сценарій продумали так, аби глядачі також стали частиною дійства. Потім невеличка перерва – і подарунки від гостей-театралів. І вже потім вихованці інтернату демонстрували свої творчі здібності. До речі, саме інклюзивний театр “Незабудки” надихнув створити тут вокальний ансамбль. Одна з вокалісток – Ія. Знайшлась і хормейстер, яка із задоволенням навчає дітей вокалу. Це перший візит Інклюзивного театру до інтернату, де виховуються такі ж незвичайні діти. Обіцяють приїздити сюди ще багато разів.