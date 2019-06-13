Від восьми до дванадцяти гривень – за проїзд у маршрутках

Чи підвищувати тариф – наразі це найгостріше питання вирішують у міськраді. Перевізники звернулися до чиновників ще наприкінці минулого року через зростання цін на пальне та брак коштів на ремонт техніки. Вісім, дев’ять та навіть дванадцять гривень – такі цифри сьогодні озвучили у міськраді. Перевізники запевняють: діючий тариф навіть не покриває зарплатню водіїв. Не кажучи вже про ремонт маршруток. Мовляв, піднімайте ціну за проїзд і тоді в автобусів перестануть відвалюватись колеса. Та от громадські активісти, які у складі робочих груп перевіряли фінансові запити місцевих АТП, не поділяють думки перевізників. Буцімто, їх апетити надто великі. Найбільше підняти тариф планують маршрутах з великим кілометражем. Це, зокрема, 141, 77, 90 9 які прямують у сторону житломасиву Червоний камінь та Діївки. Містян черговий підйом тарифів обурює. Особливо невдоволені пенсіонери. Чиновники ж заспокоюють: із завтрашнього дня ніхто тарифи не змінюватиме. Попереду ще не одна перевірка доцільності вимог перевізників і вже після цього рішення має ухвалити виконком.

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