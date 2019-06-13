Майбутнє вугільної промисловості України

Його сьогодні обговорили на міжнародній конференції в Дніпровському політехнічному Університеті. До вишу з’їхалися експерти гірничої промисловості з Британії, Німеччини та Китаю. Виступив з докладом й генсек Європейської асоціації кам’яного та бурого вугілля. В усьому світі вугільна промисловість відходить на другий план завдяки активному розвитку альтернативних джерел енергії. Саме це й обговорювали експерти на міжнародній конференції. У Німеччині, наприклад, нещодавно закрили останню вугільну шахту. Втім, у багатьох країнах головним джерелом енергії залишається саме вугілля і відмовитися від нього повністю наразі неможливо. Серед інших – і наша держава. До повного закриття шахт Україна прийде приблизно за п’ятнадцять-двадцять років, кажуть експерти. А доки є необхідність зробити вітчизняну вугільну промисловість більш екологічною. І допоможе тут світовий досвід. Міжнародна конференція такого рівня проходить в Дніпровському політехнічному університеті не випадково – саме тут за новітніми технологіями й стандартами навчають майбутніх спеціалістів гірничої справи. Українські експерти з гірничої промисловості сподіваються, що ця конференція стане поштовхом до запровадження нових екологічних та безпечних технологій і в нашій державі.

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