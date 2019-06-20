Викрито кримінальне угрупування, яке незаконно вивозило та реалізувало трубну продукцію Інтерпайп.

До складу банди входили робітники підприємства. За два останні роки вони вкрали майже дві тисячі тонн труб. Для компанії це мільйонні збитки. Журналісти 11 каналу бачили затримання підозрюваних на власні очі. Вночі з 19 на 20 червня на Слобожанському проспекті, неподалік заводу Інтерпайп НТЗ, затримано дві вантажівки з трубами. Це – чергова партія нахабно вкраденої продукції. Останні декілька місяців правоохоронці разом зі службою безпеки підприємства розслідували справу злочинного угруповання, яке два роки фактично грабувало завод. І нарешті підозрювані затримані на гарячому. Учасниками організованої злочинної групи виявилися працівники самого підприємства. Кожен мав свою роль та завдання. Загалом вони викрали тисячу сімсот тонн трубної продукції чим спричинили роботодавцю збитків на два мільйони доларів. Колеги ж підозрюваних, з якими вони працювали на заводі пліч-о-пліч протягом багатьох років, шоковані.Кажуть – навіть не підозрювали, з ким насправді працюють в одному цеху. Збували крадене підозрювані через приватну компанію-посередника. Тепер усім учасникам злочинного угрупування загрожує мінімум сім років за ґратами. Наразі усі підозрювані затримані та знаходяться під вартою.Днями в Індустріальному районному суді Дніпра фігуранти справи дізнаються про свою майбутню долю. Який вирок очікує на крадіїв – розповімо у випуску новин на 11-му.

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