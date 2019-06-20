Перекрили трасу через шкідливе підприємство!

Мешканці села Мирне у Криничанському районі твердять: місцевий молокозавод роками забруднює повітря й воду. На підприємстві та поза його межами на сонці парують ями із нечистотами. Страшенний сморід відчувають навіть у сусідніх селах. Місцевим урвався терпець, коли на горе-фабрику не пустили екоінспекцію. Сьогодні вони вийшли на мітинг. Траса поруч із Мирним. Сьогодні місцеві її перекрили на знак протесту, пропускають лише автобуси. Водії – обурені! З траси люди йдуть під стіни підприємства. Побачивши камери, керівництво поспіхом зачиняє ворота та їде геть. Місцеві ведуть на підприємство чорним ходом. Те, що ми там побачили – шокує. Всюди розкидані іржаві діжки, холодильники та ванни. У відходах риються собаки. Шкода що камера не передає запах! Купи пластикових пляшок, сміття та помиї – на підприємстві організували справжнє міні-звалище. Місцеві твердять: ось цим шлангом сюди зливають нечистоти, а далі вони потрапляють за межі підприємства. Поруч із забором – величезна яма із нечистотами. За якихось кількадесят метрів через дорогу – житлові будинки. Від страшенного смороду потерпають навіть мешканці найближчих сіл. Місцеві бідкаються, окрім повітря, забруднюються ґрунт і вода. Люди твердять, у такій антисанітарії тут виготовляють сири, масло та іншу молочну продукцію, а потім везуть на продаж до Дніпра. У Криничанській сільраді кажуть: вплинути на горе-підприємців намагалися самостійно – ставили вимоги, зверталися до різних інстанцій, але все марно. Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження. В облдержадміністрації твердять: контролювати роботу таких підприємств має державна екологічна інспекція. Телефоном там коментувати ситуацію відмовились, ми направили інформаційний запит. Відповідь – вже у найближчих випусках новин.

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