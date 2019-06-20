Перекрили трасу через шкідливе підприємство!

20.06.2019 13:53

Мешканці села Мирне у Криничанському районі твердять: місцевий молокозавод роками забруднює повітря й воду. На підприємстві та поза його межами на сонці парують ями із нечистотами. Страшенний сморід відчувають навіть у сусідніх селах. Місцевим урвався терпець, коли на горе-фабрику не пустили екоінспекцію. Сьогодні вони вийшли на мітинг. Траса поруч із Мирним. Сьогодні місцеві її перекрили на знак протесту, пропускають лише автобуси. Водії  обурені! З траси люди йдуть під стіни підприємства. Побачивши камери, керівництво поспіхом зачиняє ворота та їде геть. Місцеві ведуть на підприємство чорним ходом. Те, що ми там побачили  шокує. Всюди розкидані іржаві діжки, холодильники та ванни. У відходах риються собаки. Шкода що камера не передає запах! Купи пластикових пляшок, сміття та помиї  на підприємстві організували справжнє міні-звалище. Місцеві твердять: ось цим шлангом сюди зливають нечистоти, а далі вони потрапляють за межі підприємства. Поруч із забором  величезна яма із нечистотами. За якихось кількадесят метрів через дорогу  житлові будинки. Від страшенного смороду потерпають навіть мешканці найближчих сіл. Місцеві бідкаються, окрім повітря, забруднюються ґрунт і вода. Люди твердять, у такій антисанітарії тут виготовляють сири, масло та іншу молочну продукцію, а потім везуть на продаж до Дніпра. У Криничанській сільраді кажуть: вплинути на горе-підприємців намагалися самостійно  ставили вимоги, зверталися до різних інстанцій, але все марно. Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження. В облдержадміністрації твердять: контролювати роботу таких підприємств має державна екологічна інспекція. Телефоном там коментувати ситуацію відмовились, ми направили інформаційний запит. Відповідь  вже у найближчих випусках новин.

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