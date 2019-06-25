Великий брат стежить за мешканцями Дніпра

Вже півроку, як по всьому місту встановили сотні відеокамер. Записи з них в режимі реального часу переглядають працівники Ситуаційного центру міськради. Задля безпеки городян та оперативного реагування на правопорушення. Зараз до центру підключають нові пристрої з багатократним зумом. Так, наприклад, з веж на Вернадського можна до деталей розгледіти, що відбувається в промзоні Лівого берега.

Міський голова Дніпра Борис Філатов показує як керувати роботизованою камерою, встановленою на одному з будинків-веж. Вона рухається у різні сторони, а також збільшує зображення в багато разів. Добропорядні громадяни можуть не перейматися – за ними не підглядають! Натомість боятися мають хулігани, вандали, крадії та й взагалі будь-які правопорушники! Завдання Ситуаційного центру якраз таких виявляти і затримувати. І наразі виходить це непогано. У режимі реального часу, цілодобово, відео переглядають працівники Ситуаційного центру. Про все підозріле повідомляють патрульну поліцію, а доступ до відео є в усіх правоохоронних та силових структур. За останні п’ять місяців завдяки такому співробітництву було розкрито зо дві сотні кримінальних справ. Також поліція затримала по гарячих слідах більше як сто зловмисників. Нині у системі Ситуаційного центру майже 800 камер, які можуть розпізнавати автомобільні номери, статично демонструвати картинку чи рухатися за допомогою операторів. Під’єднано також камери моніторингу програми «Безпечна школа» та «очі» WiFi дерев. Та це ще не все. Вже найближчим часом місто придбає чотири сотні новеньких камер. Також у планах під’єднати до системи медзаклади та дитячі садочки. У підсумку Дніпро має стати дійсно безпечним містом.