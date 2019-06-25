Побороти нехтування правилами посадки та висадки пасажирів вирішили автоперевізники

“Зупиніть, де вам зручно”. Таку фразу водії маршруток та автобусів чують ледь не щодня. Й самі підбирають пасажирів всюди, тільки-но бачать підняту руку. Це специфічна дніпровська проблема, якій не один рік. Побороти порушення правил вирішили вже самі автоперевізники. Й вийшли полювати на нахабних водіїв.

Вже півтора року управління транспорту відстежує правильність посадки та висадки у маршрутки та автобуси. Найрозповсюдженіше порушення – коли пасажири намагаються зупинити транспорт за бажанням. Місця для зупинок позначені спеціальними знаками. Посадка пасажирів має відбуватися у відведеній тридцятиметровій зоні. Наприклад, цей водій вже її залишив, але рухався з відчиненими дверима. І от результат. Наступний водій виявився більш чемним, та підібрати пасажирку не за правилами відмовився. Полюють на порушників правил дорожнього руху інспектори управління транспорту. З січня цього року до них приєдналися і представники АТП. Вони фотографують порушення та надсилають його в мерію. Проте, у такій процедурі є свої мінуси. У червні чиновники виявили близько ста порушень з боку маршрутників. А от Роман, який сьогодні чергує тут від свого АТП, тільки за пару годин зафіксував шість випадків недодержання ПДР. Водії, які порушили правила, повинні перескласти тест на знання правил дорожнього руху. Хоча, самі шофери вважають винуватими пасажирів. Мовляв – ті самі не знають основ. Пасажири схвально ставляться до таких інспекцій. Автоперевізники сподіваються: якщо вдасться привчити маршрутників та пасажирів користуватися зупинками на головному проспекті, то незабаром проблем не буде і на інших вулицях міста.