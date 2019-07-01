У Дніпрі вже вчетверте пройшов масштабний музичний фестиваль. На сцені – виключно учасники бойових дій на Сході. Співали про те, що болить та хвилює найбільше – загиблих побратимів, мужність та героїзм, любов та вірність. Байдужими цих переживань не залишився ніхто.

У Сергія Копчика – дебют на сцені фестивалю. Його пісня про загиблого побратима Миколу Гайдука. 13 червня 17 року біля селища Луганське під час артобстрілу він прикрив собою молодого солдата. Хлопець залишився живим, хоч і втратив ногу. А ось Микола загинув. В пам’ять про героя, його товариш Сергій і написав пісню. Це, каже , не перший його творчий досвід. Але до цього слухачами були в основному друзі. До професійного виконавця, жартує Сергій, йому ще далеко. Та слова йдуть щиро і від душі. Серед глядачів, що прийшли підтримати Сергія, і дружина загиблого героя Миколи Гайдука – Оксана. Слухаючи пісню жінка не стримує сліз. Кожне слово, кожен рядок – то нагадування про чоловіка. Вперше зі сцени фестивалю звучить український патріотичний реп. Автор – Микола Габдулхаков з Луцька. Цю пісню доброволець написав у перерві між бойовими діями. Вона про тих, хто першими у далекому 14-році взяли до рук автомати та пішли захищати Україну. Про їхню мужність, героїзм та подвиг добровольців. Два десятки музикальних композицій, від лірики і до репу. 4-й фестиваль “Пісні, народжені в АТО”, зібрав учасників зі всієї України. Головна умова – власні пісні виконують лише учасники бойових дій. Цей фестиваль, кажуть його організатори, вже давно став не просто музичною подією, а й місцем зустрічі побратимів. А ще – нагадуванням усім нам, що війна на Сході – триває. За час існування фестивалю організатори випустили три диски з композиціями учасників. Цьогорічні пісні також вийдуть окремим альбомом.