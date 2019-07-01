Реклама по-новому

Пів року тому у Дніпрі почав впроваджуватися дизайн-код міста. Тепер усі вивіски на фасадах повинні відповідати встановленим нормам.Головна умова – не перекривати архітектурні елементи будівель.

Новому дизайн-коду міста – пів року. Отже, усі магазини, контори та заклади повинні розміщувати свою рекламу і вивіски на фасадах відповідно до спеціальних норм. Вимоги до реклами за новими правилами торкнулися, перш за все, центру Дніпра. Спеціальна комісія приходить до закладів, які порушують норми, й видає приписи на заміну вивісок. Виконати їх треба протягом п’яти днів, інакше – штрафи й навіть примусовий демонтаж. Підприємці на зміни реагують по-різному, каже художник. Однак на контакт здебільшого йдуть усі, від великих мереж до поодиноких, автентичних закладів. Останнім навіть простіше розробити нову вивіску. А от дніпрян зміни помічають не завжди. Та ідею зменшити кількість кричущої реклами зустрічають позитивно. Проте позбавлятися вивісок, які аж надто привертають увагу, все одно доведеться. Змінювати рекламу свого закладу краще не чекаючи, поки надійде припис. Новий дизайн треба обов’язково узгоджувати із головним художником міста. Відправляти ескіз на ухвалення або щоб отримати пораду, можна за електронною адресою 1250@dnipro.design