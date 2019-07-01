Фестиваль здорового способу життя пройшов цими вихідними у парку Шевченка. У невимушеній атмосфері лікарі вели мову про профілактику захворювань та якість життя. Адже організатори фестивалю ставлять на меті навчити пересічних дніпрян – як дбати про своє здоров’я.

“Живи активно” – це всеукраїнський проєкт. Фестиваль проводять вже четвертий рік. Не у медичних закладах, а у місцях відпочинку влаштовують активності так, щоб люди могли отримати корисну інформацію про здоров’я. Це дуже зручний формат спілкування з лікарями? вважають організатори – медична асоціація превентивної та антиейджинг медицини. У Дніпрі партнером фестивалю стала Медична академія. Кафедра пропедевтики й кафедра сімейної медицини, лікарі яких відповідали на запитання гостей. Консультації надавали сімейні лікарі, пульмонолог, терапевт, кардіолог. Мова йшла про фактори ризику для здоров’я. Організатори хочуть донести, що до лікаря доцільно звертатися не лише у випадку хвороби. А щоб перевірити стан здоров’я, здати необхідні аналізи. Як от виміряти артеріальний тиск чи зробити тест на цукор. На фестивалі консультували дитячі та дорослі стоматологи, дітей навчали як обробити ранку. Перевіряв зір та давав поради офтальмолог. Фестиваль проходив настільки жваво, що до деяких наметів вишукувалися черги. Обрати дієту, проконсультуватися щодо ризику паління, дізнатися про види фізичної активності – все це можна було у фахівців, що приєдналися до фестивалю “Живи активно”.