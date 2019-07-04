До кінця року – жодного непрацюючого ліфта у Дніпрі не буде

Мерія обіцяє відремонтувати усі проблемні підйомники. Таких у місті з півсотні. З міського бюджету на це виділили 60 мільйонів гривень. Поточні ж ремонти виконують обслуговуючі компанії. Адже в тариф, який сплачують мешканці, входить така послуга. Нове обладнання, кабіна, двигун, станція управління і 900 тисяч з міського бюджету. Після двох років простою підйомник на Донецькому шосе 97 нарешті запрацював. Найбільше цьому радіють мешканці верхніх поверхів. Їм було найтяжче. Капітально полагодили і підйомник на вулиці Калиновій, 77 а. Він періодично ламався, тож людям раз за разом доводилося викликати ремонтників. Цього року на ліфтове господарство з міського бюджету виділили 60 мільйонів гривень. За ці кошти планують повністю відремонтувати майже півсотні підйомників. Частину обіцяють повністю замінити. Йдеться про ліфти нікопольського виробництва. Вони вже давно вичерпали свій термін експлуатації. У Дніпрі понад дві тисячі ліфтів, і лише півсотні з них потребують ремонту – кажуть у профільному департаменті. Якщо все піде за планом, до кінця року у Дніпрі не залишиться жодного непрацюючого підйомника.

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