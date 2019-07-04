В лікарні Мечникова знову рятують українських військових

Українські військовослужбовці отримали важкі поранення під час ворожого обстрілу. Бійців санавіацією доправили до Дніпра. В лікарні імені Мечникова медики зробили все можливе, аби врятувати наших хлопців. Іван на передовій три роки. Поранення отримав вперше – й одразу важке. Серйозно постраждали очі. В лікарню Мечникова Івана доправили разом з бойовим побратимом. Чоловіки потрапили під обстріли поблизу Авдіївки. В обох мінно-вибухові поранення. Всю ніч медики очікували прибуття ще одного вкрай важкого пораненого, який підірвався на снаряді й втратив кінцівки. Його змогли транспортувати до лікарні Мечникова лише вдень. Та врятувати чоловіка не вдалося – 25-річний український військовослужбовець помер.

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