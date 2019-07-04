Культурна столиця набуває архітектурних рис

Сьогодні підписано меморандум про співпрацю між Архітекторною академією та Школою сучасного мистецтва імені Вадима Сідура. Ідея підписання меморандуму про співпрацю між архітектурною академією та школою Вадима Сідура народилася у керівників програми “Культурна столиця”. Прикладом став європейський досвід. Школи дизайну у Франції та Нідерландах, крім освітніх програм, беруть участь у вирішенні архітектурних завдань своїх міст. Коли створювали школу імені Вадима Сідура в Дніпрі мали на увазі саме такий шлях. Говорячи про молодь, Яна Куницька перш за все має на увазі студентів Академії будівництва та архітектури, де також викладає. Невтомних фантазерів, але мрійників у рамках реальності. І які хочуть покращити обличчя свого міста, бо вже багато бачили, як це роблять в інших країнах. Молоді архітектори прагнуть “почути” місто. Школа Сідура надасть таку можливість через проведення просвітницьких заходів. Перевірити в городян сприйняття рідного міста, скласти на цій основі так звані “ментальні мапи” й діяти. Роль Школи Сідура в цьому процесі дуже важлива, бо вона є міською структурою. Вона може обґрунтувати проєкти у владних структурах й навіть залучати інвестиції. Поєднання зусиль абсолютно закономірно. Місто має велику потребу в тих, хто хоче змінювати його обличчя на краще. При чому ці активні люди можуть взятися за справу вже незабаром. Вже відомо що під егідою “Культурної столиці” архітектори та школа Сідура проведуть конкурси на кращу афішну тумбу, скульптурний пленер, розглянуть проекти реконструкцій занедбаних історичних будівель, влаштують воркшоп з розробки єдиного дизайну міських зупинкових комплексів.

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