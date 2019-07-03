Третього липня люди в усьому світі на добу відмовляються від використання повсякденних, але шкідливих виробів. Мова про пакети, одноразовий посуд, харчові плівки й інші подібні речі. Таким чином небайдужі намагаються хоч якось зменшити вбивчий вплив на довкілля.

“День без поліетилену” у Марії розтягнувся майже на рік. Саме стільки дівчина не користується звичайними пакетами та іншими небезпечними побутовими виробами. Піклуватися про довкілля її змалечку вчили батьки. Тепер вона розповідає іншим про користь відмови від поліетилену. За покупками Марія ходить лише зі своїми торбинками. Вона давно відмовилась від одноразового пластикового посуду та харчової плівки. Дівчина навчилася розрізняти безпечні матеріали та тканини. Відмовлятися від поліетилену вже почали у великих мережевих магазинах. Зокрема, викорінити намагаються один з наймасовіших забрудників – пакети. Є декілька видів екологічних пакетів. А саме, які розкладаються через деякий час, які не забруднюють навколишнє середовище. Їх три види: великі, маленькі та середні. Коштують вони не дорого. Розкладаються вони кілька років, а не століття, як їхні попередники. Але таки встигають отруїти ґрунт, воду й повітря. Тож покупцям пропонується ще одна екологічна альтернатива. Окрім пакетів, що розкладаються, прямо на касах можна придбати фірмові екосумки. Вартують вони 20 грн. Однак ніхто не забороняє прийти у магазин із власною торбинкою. Для багаторазового використання можна придбати сумку, мішечок, авоську у дрібну чи велику сітку. Прозору, кольорову, з малюнком або без нього. Чималий асортимент пропонують інтернет-магазини, однак знайти екологічний аксесуар можна й у звичайних торгових точках. Олена каже: на екосумки попит дедалі більшає. Люди все частіше відмовляються від отруйних пакетів. Найбільшу шкоду вони спричиняють під час спалювання. Однак, століття у землі та водах так само вбивають флору, фауну й негативно впливають на людей. Поліетилен входить до складу купи виробів. Це труби, деталі машин, кабелі, кулькові ручки та багато чого іншого. Щоб трохи зменшити шкоду від його використання, можна звертатися до переробки та повторного виробництва. Повністю відмовитися від використання поліетилену найближчим часом навряд можливо. Однак перестати купувати в магазинах тони пакетів і підходити до споживання відповідально – під силу кожному.